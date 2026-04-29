İran’da devam eden savaş ile Hürmüz Boğazı krizinin yarattığı istikrarsızlık Somali kıyılarında korsanlığı yeniden tetikliyor.

Bölgede denetim yapan Avrupa Birliği deniz gücü sadece geçen hafta en az üç geminin kaçırıldığını açıkladı.

Korsanlar Eyl ve Mareeyo ile Garacad bölgelerinde iki kargo gemisi ve bir tankere baskın düzenledi.

Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri Operasyonu Atalanta yetkilileri askeri odağın bölgeden kaymasının suç grupları için bir fırsat penceresi sunduğunu ifade ediyor.

Mevcut durumu yorumlayan bir uzman "askeri dikkatin bölgeden uzaklaşmasıyla korsan grupları kendileri için büyük bir fırsat penceresi açıldığını anlayabiliyorlar” yorumunu yaptı.

Bölgedeki yasa dışı balıkçılık da bu artan tehdidin diğer bir sebebi olarak gösterildi.

YENİ KORSANLIK DALGASI GELİYOR

Uluslararası Denizcilik Bürosu yaşanan son olayların Somalili korsan grupların hedeflerini ve kabiliyetlerini ortaya koyduğunu vurguladı.

Kurum tarafından yapılan resmi açıklamada “Somalili korsanların bölgeden geçen gemilerin en iyi yönetim uygulamaları tavsiyelerine uyup uymadığını veya özel silahlı güvenlik ekipleri kullanıp kullanmadığını ölçmek için suları test etmeye devam etmeleri muhtemel görünüyor” yorumu yapıldı.

Somali yönetimi korsanlıkla mücadele yasaları çıkarsa da yeterli gücü olmadığı için yabancı orduların müdahalesine ihtiyaç duyuyor.

Bir dönem meşhur Captain Phillips filmine de ilham veren korsanlık dalgası 2011 yılında tam 176 saldırı ile zirve noktasına ulaşmıştı.

Günümüzde korsanlığın kökü tamamen kazınmış değil ve sadece belli bir seviyede kontrol altında tutuluyor.

Ancak bu kontrolü sağlayan güçlerin İran savaşı sebebiyle çekilmesi yeni bir korsanlık dalgasının önünü açtı.