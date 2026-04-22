Olay, Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İşten dönen Güler B., evinin bahçesine girdiği sırada eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen bir şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 4 YERİNDEN BIÇAKLADI Vücuduna aldığı 4 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Güler B.’nin çığlıklarını duyan oğlu, bahçeye koştuğunda annesini yaralı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güler B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güler B.’nin hastanede tedavisi devam ederken, polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

