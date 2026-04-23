Tekstil işiyle uğraşan Ü.E., polise başvurarak telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını belirtti. İfadesinde, kendisini banka çalışanı olarak tanıtan şüphelilerin kredi limitini yükseltme bahanesiyle 1 milyon 500 bin lirayı verdikleri hesaplara göndermesini istediklerini, güvenerek parayı transfer ettiğini ancak daha sonra bankayla görüşünce dolandırıldığını anladığını söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paranın aktarıldığı hesabın sahibi M.Y.’yi (37) gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde paranın başka bir hesaba daha aktarıldığının belirlenmesi üzerine Ş.B.K. (26) da yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.