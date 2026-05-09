SGK başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, çalışanları ilgilendiren dikkat çekici bir Yargıtay kararını köşesine taşıdı.

Kararda, bir işverenin işe alım konusunda çalışanı ikna edip mevcut işinden ayrılmasına yol açtıktan sonra süreci tamamlamaktan vazgeçmesi halinde tazminat sorumluluğu doğabileceği ifade edildi.

Somut olayda, dış ticaret alanında çalışan bir uzmanın yeni bir şirketle anlaşmaya vardığı, taraflar arasında ön mutabakat sağlandığı ve çalışanın da bu güvenle mevcut işinden istifa ettiği belirtildi.

Ancak yeni işverenin, yabancı personel için gerekli çalışma izni harçlarını yatırmaması nedeniyle süreç resmiyete dökülmedi ve işe başlama gerçekleşmedi.

Bunun sonucunda çalışan hem eski işinden olmuş hem de yeni işine başlayamamış oldu. Ayrıca kıdem tazminatı ve diğer işçilik haklarından da mahrum kaldı.

İlk derece iş mahkemesi, çalışma izni sürecinin tamamlanmaması nedeniyle ortada geçerli bir iş sözleşmesi bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

Mahkeme, henüz yürürlüğe girmeyen bir sözleşmenin feshi ve buna bağlı hak taleplerinin doğmayacağı görüşünü benimsedi.

Dosyanın temyize taşınması üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi farklı bir değerlendirme yaptı. Daire, taraflar arasında resmi sözleşme tam olarak kurulmamış olsa bile, işverenin yarattığı güven ortamının hukuki sonuç doğurabileceğine dikkat çekti.

Kararda, işverenin çalışana işe alınacağı yönünde güçlü bir irade ortaya koyduğu, çalışanın da bu güvene dayanarak mevcut işinden ayrıldığı vurgulandı.

Çalışma izni için gerekli işlemlerin tamamlanmamasının ise “sözleşme öncesi sorumluluk” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Dosya daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere gönderildiği süreçte, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin tazminata ilişkin kararını onadı.