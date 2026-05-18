ABD merkezli teknoloji girişimi Andon Labs tarafından geliştirilen sistemin, Google’ın Gemini yapay zeka altyapısıyla çalıştığı belirtildi. Yapay zekanın personel ilanı oluşturduğu, tedarik siparişleri verdiği ve çalışanlarla mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurduğu ifade ediliyor.

KAFEDE TELEFONLA YAPAY ZEKAYA ULAŞILIYOR

Kafeye gelen müşterilerin içeride bulunan telefon aracılığıyla doğrudan yapay zeka sistemiyle konuşabildiği belirtiliyor. Bazı müşteriler sistemi ilginç bulurken, uzmanlar ise yapay zekanın işletme yönetiminde kullanılmasıyla ilgili etik tartışmaların büyüyebileceğini söylüyor.

Uzmanlara göre en büyük soru işaretlerinden biri, yapay zekanın yaptığı hatalarda sorumluluğun kimde olacağı. Özellikle çalışan yönetimi, müşteri güvenliği ve karar alma süreçlerinde yeni risklerin ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

BİNLERCE PEÇETE SİPARİŞİ VERDİ

Deneysel sistemin bazı ilginç hatalar yaptığı da ortaya çıktı. Yapay zekanın küçük kafe için binlerce peçete, çok sayıda eldiven ve gereksiz ürün siparişi verdiği belirtildi. Bazı günlerde ise ekmek siparişlerini zamanında oluşturamadığı için menüdeki sandviçlerin satıştan kaldırıldığı aktarıldı.

Kafede çalışan baristalardan biri ise şu an için işlerini kaybetme korkusu yaşamadıklarını belirterek, "Asıl endişelenmesi gerekenler orta düzey yöneticiler olabilir" değerlendirmesinde bulundu.