Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, bölgeye ışkın otu toplamaya giden elli bir yaşındaki Kadir Ecer, ot aradığı sırada sarp kayalıkların bulunduğu alanda bir anda dengesini kaybetti. Kayalıklardan metrelerce aşağı düşen Ecer, çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma personeli sevk edildi.
Olay yerindeki kurtarma operasyonunun ardından sağlık ekiplerine teslim edilen Kadir Ecer, ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.