Finans piyasalarının yakından takip ettiği isim İslam Memiş, katıldığı canlı yayında 2026 yılına dair ezber bozan öngörülerde bulundu. Geçtiğimiz yıllardaki istikrarlı yükseliş trendinin aksine, bu yılın sert fiyat hareketlerine sahne olacağını belirten Memiş, yatırımcıların stratejilerini baştan aşağı değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

"2026 PARA KAZANMA YILI DEĞİL"

Piyasalarda fiyat istikrarının kaybolacağını ifade eden Memiş, 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak tanımladı. Yatırımcıları kısa ve uzun vadeli planlarını ayırmaları konusunda uyaran analist, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl piyasada hem dibi hem de zirveyi aynı anda görebiliriz. Sadece altın ve gümüşte değil; borsa, kripto paralar ve tüm emtia piyasalarında ciddi bir belirsizlik hakim olacak."

SAVAŞ SENARYOSU VE PİYASA TEPKİSİ

Jeopolitik gerilimlerin altın üzerindeki etkisine değinen Memiş, Mart ayında yaşanan son saldırıların ardından piyasada alışılmışın dışında bir seyir izlendiğini belirtti. Normal şartlarda savaş durumunda yükselmesi beklenen altının gerilediğini, doların ise güç kazandığını hatırlatan Memiş, piyasada "ters köşe" operasyonlarının yapıldığına dikkat çekti.

KRİTİK TAHMİN: 2000 DOLARLIK SERT DÜŞÜŞ KAPIDA MI?

2026 yılını iki ayrı döneme ayıran İslam Memiş, yılın ilk yarısında yükseliş trendinin bir süre daha devam edebileceğini söyledi. Teknik olarak 5600 dolar seviyelerinin test edilebileceğini, hatta 6000 dolara kadar iğne atılabileceğini belirten Memiş, asıl tehlikeye şu sözlerle işaret etti:

"Yılın ikinci yarısında 'altın vuruş' dediğim büyük bir düşüş dalgası bekliyorum. 6000 dolar seviyelerinden 4000 dolara kadar yaklaşık 2000 dolarlık sert bir geri çekilme yaşanabilir."

KÜÇÜK YATIRIMCIYA "ALGI YÖNETİMİ" UYARISI

Sosyal medya üzerinden yayılan "altın artık hiç düşmez" söylemlerine karşı vatandaşları uyaran Memiş, piyasada büyük bir algı yönetimi yapıldığını savundu. "Dünyada altın kalmadı" gibi abartılı haberlerle küçük yatırımcının panik havasıyla alıma yönlendirildiğini ifade eden analist, ocak ayında sadece iki günde yaşanan 1200 dolarlık düşüşü örnek göstererek temkinli olunması gerektiğini hatırlattı.

2026’NIN FAVORİSİ BORSA MI KRİPTO MU?

2025 yılındaki rekor getirilerin bu yıl tekrarlanmayabileceğini öngören Memiş, altın yerine diğer yatırım araçlarına işaret etti:

Borsa: 2026 yılında altından daha güçlü bir performans sergileyebilir.

Kripto Paralar: Yılın ikinci yarısında, özellikle Bitcoin tarafında yeni bir yükseliş dalgası görülebilir.

Yatırımcıların aşırı özgüvenden kaçınması gerektiğini belirten Memiş, "Anormal bir süreçten geçiyoruz, büyük fotoğrafa odaklanın ve temkinli kalın" diyerek sözlerini noktaladı.