

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisiyle sert fiyat hareketleri yaşanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle altın fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü belirten Memiş, piyasada belirli seviyelerin aşılması durumunda yeni bir hareket dalgasının başlayabileceğini ifade etti.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER PİYASALARDA DALGALANMAYI ARTIRIYOR

Memiş, İran Dışişleri Bakanı’nın Pakistan ziyaretiyle ilgili açıklamaların ardından piyasalarda hızlı bir hareketlilik yaşandığını dile getirdi. Açıklamanın ardından altının ons fiyatında kısa sürede yaklaşık 60 dolarlık yükseliş görüldüğünü belirten Memiş, aynı zaman diliminde brent petrol fiyatlarında ise yüzde 2,5’lik sert bir geri çekilme yaşandığını söyledi.

Bu fiyat değişimlerinin yalnızca birkaç dakika içinde gerçekleştiğine dikkat çeken Memiş, piyasalardaki oynaklığın yatırımcılar açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

“2026 YILI MANİPÜLASYON YILI OLACAK”

Küresel ekonomik görünümde belirsizliklerin arttığını ifade eden Memiş, yatırımcıların bu dönemde güçlü psikolojiye ve finansal bilgiye sahip olmasının önemine işaret etti. “2026 yılı manipülasyon yılı” diyen Memiş, “Artık küresel piyasalarda bir gün bile çok uzun bir vade haline geldi” dedi.

ALTINA OLAN İLGİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Altın talebinin yüksek seyrini koruduğunu belirten Memiş, 2026’nın ilk çeyreğinde internet üzerinden kartla yapılan altın alışverişlerinin 4,8 milyar TL seviyesine ulaştığını söyledi. Bu rakamın, önceki yılın ortalamasına göre yüzde 63’lük artış anlamına geldiğini kaydetti. Bunun yanında altın hesaplarının toplam mevduat içerisindeki payının da yüzde 13,6’dan yüzde 17,2’ye yükseldiğini belirten Memiş, yatırımcıların güvenli liman arayışının sürdüğünü ifade etti.

YASTIK ALTI ALTIN MİKTARINDA DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Türkiye’de yastık altında tutulan altın miktarına ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, resmi tahminlerin üzerinde bir rakam öngördüğünü söyledi. Uzman isme göre Türkiye’de kayıt dışı şekilde saklanan altın miktarı 7 bin tona yaklaşabilir.

“ALTIN YATIRIMCISI VAZGEÇMEZ”

Altın fiyatlarında kısa vadeli baskıların görülebileceğini belirten Memiş, yatırımcının altından tamamen vazgeçmeyeceğini ifade etti. “Bu düşüşler kalıcı olmayabilir. Talep güçlü şekilde devam ediyor” diye konuştu.

Ons altın için yıl sonu beklentisini 5.800–6.000 dolar aralığında koruyan Memiş, gram altının da dolar kurunun desteğiyle yükseliş potansiyelini sürdürebileceğini belirtti.

DÜĞÜN HAZIRLIĞINDA OLANLARA FIRSAT MESAJI

Son dönemde yaşanan fiyat geri çekilmelerinin belirli yatırımcı grupları için avantaj sağlayabileceğini dile getiren Memiş, özellikle düğün hazırlığında olanlar ve borç ödemesi bulunan kişiler için mevcut seviyelerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“ALTIN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Yatırımcılara portföy çeşitlendirmesi önerisinde bulunan Memiş, yalnızca altına bağlı kalmanın risk oluşturabileceğini ifade etti. Altının yanında gümüş, borsa, euro ve sınırlı ölçüde kripto varlıkların da portföylerde değerlendirilebileceğini belirtti.

Borsa tarafında yıl sonu beklentisinin 16 bin puan ve üzeri olduğunu aktaran Memiş, euro/dolar paritesinde ise 1,20 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

ENFLASYON VE REZERVLER İÇİN TEMKİNLİ GÖRÜŞ

Enflasyon konusunda iyimser bir tablo beklemediğini ifade eden Memiş, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kalıcı enflasyon riskinin devam ettiğini dile getirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde ise yıl boyunca dalgalı bir görünüm yaşanabileceğini söyledi.

YATIRIMCILARA UZUN VADELİ STRATEJİ TAVSİYESİ

Piyasalardaki hızlı değişimlere karşı yatırımcıların kısa vadeli işlemlerden kaçınması gerektiğini vurgulayan Memiş, “Kısa vadeli işlemlerden uzak durun, ana hikâyeye odaklanın ve uzun vadeli stratejinizi koruyun” sözleriyle yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu.