Son olarak 'Sen Ağlama İstanbul' isimli diziyle ekrana gelen İsmail Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu öğrenen şaşkınlık yaşıyor. Ünlü oyuncu, Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Hacıoğlu'nun oğlu.

İsmail Hacıoğlu'nun koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.

MEHMET HACIOĞLU KİMDİR?

Mehmet Hacıoğlu 1959 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldi. Fenerbahçe alt yapısında futbola başladı ve 1980-1981 sezonunda A takıma yükseldi. 4 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 1984-1985 sezonunda Denizlispor'a transfer oldu.

1986-1987 sezonunda da Bakırköyspor'a transfer oldu. 1992-1993 sezonunun 2. yarısında Beyoğlu Kapalıçarşıspor formasını giydi ve 1993-1994 sezonunda transfer olduğu Gaziosmanpaşa'da futbolu bıraktı.

2004-2008 yıllarında Fenerbahçe PAF takımının antrenörlüğünü yaptı.

Profesyonel teknik direktörlük kariyerine ise Erzurumspor'da başladı ardından Gaziosmanpaşa'yı yönetti. Çaykur Rizespor ve Etimesgut Şekerspor'da da antrenörlük yaptı.

2014 Ağustos ayından beri U17 millî takımını çalıştırıyor.