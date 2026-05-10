Galler’de küçük bir köy bulunuyor. Bu köyü dünya çapında ünlü yapan şey doğası ya da tarihi değil, tam 58 harften oluşan sıra dışı adı. Tren istasyonunda yer alan uzun tabela, bugün bölgenin en büyük turistik simgelerinden biri haline gelmiş durumda.

Köyün adı “Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch” olarak yazılıyor. İlk kez görenlerin okumakta zorlandığı bu isim, yıllardır dünyanın en ilginç yer adları arasında gösteriliyor.

GÜNLÜK HAYATTA KISALTILARAK KULLANILIYOR

Bu kadar uzun bir ismi her konuşmada kullanmak oldukça zor olduğu için yerel halk köyün adını günlük yaşamda genellikle “Llanfair PG” şeklinde kısaltıyor.

Bugün turistler özellikle tren istasyonundaki uzun tabelanın önünde fotoğraf çekmek için köye uğruyor. Bölge ekonomisinin önemli bir kısmı da bu ilginç isim sayesinde oluşan turistik ilgiden besleniyor.

UZUN İSMİN ARKASINDA TURİZM FİKRİ VAR

Köyün adı geçmişte aslında daha kısa bir yapıya sahipti. Ancak 19. yüzyılda tren yollarının yaygınlaşmasıyla birlikte yerleşimin dikkat çekmesi amacıyla ismin uzatıldığı belirtiliyor. Amaç, Avrupa’nın en uzun tren istasyonu adına sahip olmak ve böylece daha fazla ziyaretçi çekmekti. Bu sıra dışı fikir kısa sürede başarılı oldu. Küçük köy, yalnızca adı sayesinde dünyanın en tanınan yerleşimlerinden biri haline geldi.

ASLINDA TEK KELİME DEĞİL, UZUN BİR TARİF

Karmaşık görünen bu uzun isim, aslında Galler dilinde oluşturulmuş detaylı bir yer tarifinden oluşuyor.

İsmin Türkçeye çevrilen anlamı genel olarak şu şekilde ifade ediliyor: “Hızlı girdabın yanındaki kırmızı mağarada bulunan Aziz Tysilio kilisesinin yakınındaki beyaz fındık ağacı havuzunun üzerindeki Meryem Ana kilisesi.”

Bu nedenle köyün adı tek bir sözcükten çok, bölgenin coğrafi ve kültürel özelliklerini anlatan uzun bir cümle gibi değerlendiriliyor.

GALLER DİLİNİN EN DİKKAT ÇEKEN ÖRNEKLERİNDEN BİRİ

Galler dili, betimleyici yer adlarıyla biliniyor. Ancak bu köyün adı yine de sıra dışı kabul ediliyor. Uzun tabela zamanla yalnızca bir yer adı olmaktan çıktı ve kültürel bir simgeye dönüştü.

Bugün köy, hem Galler dilinin görünürlüğünü artırıyor hem de ülkenin en eğlenceli turistik noktalarından biri olarak gösteriliyor.