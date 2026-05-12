Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinden tahliye edilerek Madrid'e getirilen 14 İspanyol yolcudan birinin PCR hantavirüs testi pozitif çıktı.

Öte yandan Cadena Ser radyosuna konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Javier Padilla, söz konusu hastanın asemptomatik olmasına rağmen, ilk numunenin alınmasının hemen ardından sağlık ekibinin kendisini sonuç hakkında bilgilendirdiğini ve sıkı güvenlik önlemleriyle fiziksel temasa geçilmeden UATAN'a nakledildiğini açıkladı.

Tenerife'deki Granadilla de Abona limanında iki gün kaldıktan sonra içinde kalan 27 mürettebat ve Dünya Sağlık Örgütü'nden bir doktor ve bir hemşire ile birlikte Hollanda'nın Rotterdam limanına doğru yola çıkan MV Hondius gemisinden tahliye edilerek uçakla ülkelerine gönderilen yolculardan şimdiye kadar 1 Fransız ve 1 Amerikalı'da hantavirüs tespit edilmişti.