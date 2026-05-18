İspanya'da yargı, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile maliye arasındaki yıllardır süren vergi ihtilafında son noktayı koydu. Mahkeme, İspanyol vergi makamlarının 2011 yılına ait vergi ödemelerinde usulsüzlük yaptığına ve şarkıcıdan haksız tahsilat gerçekleştirdiğine karar verdi. Karar doğrultusunda İspanya Hazinesi, 55 milyon euroluk tutarı (yaklaşık 48 milyon sterlin) faiziyle birlikte sanatçıya geri ödeyecek.

183 GÜN KURALI İHLAL EDİLDİ

Mahkeme kararının temelinde, vergi mükellefiyeti için gerekli olan "ikamet süresi" yer alıyor. İspanyol yasalarına göre bir kişinin gelir vergisi ödemekle yükümlü sayılması için yılın en az 183 gününü ülke sınırları içinde geçirmesi gerekiyor. Ancak mahkeme, vergi dairesinin Shakira’nın 2011 yılında bu süreyi doldurduğunu kanıtlayamadığını belirtti. Yapılan incelemeler, yıldızın o yıl İspanya'da sadece 163 gün kaldığını, yani yasal sınırın 20 gün altında olduğunu ortaya koydu.

"İTİBAR SUİKASTINA UĞRADIM"

Kararın ardından açıklama yapan Shakira, sekiz yıl süren bu sürecin kendisini ve ailesini yıprattığını belirtti. Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme sonunda gerçeği gün yüzüne çıkardı. Sekiz yıl boyunca itibarımı yok etmek amacıyla yürütülen kampanyalara ve uykusuz gecelere katlanmak zorunda kaldım. Bu süreç sağlığımı ve ailemin huzurunu etkiledi. Ortada hiçbir zaman bir dolandırıcılık yoktu ve idare bunu asla kanıtlayamadı çünkü iddialar doğru değildi."

Shakira, davanın kamuoyuna sızdırılarak diğer mükelleflere gözdağı vermek için kullanıldığını savundu ve zaferini benzer şekilde ekonomik ve duygusal yıkıma uğratılan "binlerce sıradan vatandaşa" adadığını ekledi.

MİLYONLARCA EURO PARA İADE EDİLECEK

Geri ödenecek olan 55 milyon euroluk tutarın içeriği şu şekilde açıklandı:

24 milyon euro: Haksız tahsil edilen gelir vergisi.

25 milyon euro: Yetkililerin "çok ciddi ihlal" olarak nitelendirerek kestiği para cezaları.

KALAN TUTAR BİRİKMİŞ FAİZLER

İspanya Vergi Dairesi ise karara itiraz ederek davayı Yüksek Mahkeme'ye taşıyacağını duyurdu. Kesin karar çıkana kadar herhangi bir ödeme yapılmayacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Shakira'nın İspanya ile vergi sorunları, 2010 yılında Güney Afrika Dünya Kupası resmi şarkısı "Waka Waka"nın klibinde tanıştığı eski Barselonalı futbolcu Gerard Pique ile olan ilişkisiyle başlamıştı. Bu dava, şarkıcının İspanyol maliyesiyle yaşadığı birkaç farklı ihtilaftan sadece biri. Sanatçı daha önce 2018 yılında hapis cezasından kaçınmak adına farklı bir dolandırıcılık davasında uzlaşma yoluna gitmişti.

Shakira, 2024 yılında El Mundo gazetesinde kaleme aldığı bir yazıda vergi dairesinin soruşturmalarını Orta Çağ’daki "Engizisyon mahkemelerine" benzetmişti.