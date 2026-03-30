İspanya’nın saat dilimi tercihi uzun yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor. Coğrafi olarak Greenwich Meridyeni’ne yakın olmasına rağmen ülke, İngiltere ve Portekiz ile aynı saat dilimini kullanmak yerine Orta Avrupa Saati’ne (CET) bağlı kalıyor. Bu durumun kökenine dair yaygın anlatılardan biri, kararın diktatör Franco’nun Nazi Almanyası’na bir jesti olduğu yönünde. Ancak uzmanlara göre bu iddia gerçeği tam olarak yansıtmıyor.

AVRUPA ÜLKELERİYLE UYUM SAĞLANDI

Ulusal Astronomi Gözlemevi’nde görev yapmış eski astronom Pere Planesas’ın aktardığına göre, İspanya’da saatler Mart 1940’ta Franco hükümetinin kararıyla bir saat ileri alındı. Amaç, diğer Avrupa ülkeleriyle uyum sağlamaktı. Geçici olması planlanan bu uygulama ise kalıcı hale geldi. O tarihten bu yana Kanarya Adaları hariç ülkenin büyük bölümü kışın güneşten bir saat, yazın ise iki saat ileride yaşamayı sürdürüyor.

İkinci Dünya Savaşı döneminde saatlerin ileri alınması Avrupa genelinde yaygın bir uygulamaydı. 1938’de İspanya’daki Cumhuriyetçi hükümet de benzer bir adım atmıştı. 1940 yılında Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda ve Portekiz de saatlerini değiştirdi. Planesas’a göre Almanya ile saatlerin çakışması tesadüfi bir durumdu ve Nazi yönetimine yönelik bir jest olduğuna dair iddialar tarihsel verilerle desteklenmiyor.

EKONOMİK İLİŞKİLERİ KOLAYLAŞTIRDI

Savaş sonrasında bazı ülkeler Greenwich Ortalama Saati’ne geri dönerken, İspanya ve Fransa gibi ülkeler Orta Avrupa Saati’ni kullanmaya devam etti. Bunun nedenleri arasında ulaşım, iletişim ve ticari faaliyetlerin koordinasyonu yer aldı. Ortak saat dilimi, özellikle yeniden yapılanma sürecindeki Avrupa’da ekonomik ilişkileri kolaylaştırdı.

Günümüzde ise saat dilimi meselesi sadece teknik değil, aynı zamanda toplumsal bir konu olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, mevcut sistemin birçok Avrupa ülkesiyle uyumu kolaylaştırdığına dikkat çekerken, olası bir değişikliğin uyum sürecinde çeşitli zorluklar yaratabileceğini belirtiyor.

İNSAN BİYOLOJİSİYLE UYUMLU DEĞİL

Saat diliminin sağlık üzerindeki etkileri de tartışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor. İnsan biyolojisinin gün ışığına göre şekillendiğini belirten uzmanlar, özellikle yaz aylarında akşam saatlerinde uzun süreli ışığa maruz kalmanın uyku düzenini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Bu durumun, sirkadiyen ritim üzerinde etkiler yarattığı ve günlük yaşam alışkanlıklarını değiştirdiği belirtildi.

Bugün İspanya’nın saat uygulaması, tarihsel kararların bir sonucu olarak varlığını sürdürüyor. Tartışmalar devam etse de mevcut sistem, ülkenin ekonomik ve sosyal düzeniyle birlikte değerlendirilmeye devam ediyor.