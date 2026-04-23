Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan’ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde bir İsrail askerinin Hazreti İsa’yı simgeleyen bir heykeli balyozla parçalamasına sert tepki gösterdi. Günlük basın toplantısında konuya dair açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, görüntüleri "şok edici" olarak nitelendirirken, dini sembollere yönelik her türlü saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun altını çizdi

NETANYAHU ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada yayılan ve büyük infial yaratan görüntüler Hristiyan topluluklarında endişe ile takip edilirken İsrail ordusu olayı kabul ederek ilgili asker hakkında görevden uzaklaştırma ve askeri gözaltı kararı aldığını duyurdu. Ortadoğu'yu krize dürükleuen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaşananlar nedeniyle özür dilediği bildirildi.

Dujarric, İsrail makamlarının disiplin sürecini hızlıca başlatmasını olumlu bir adım olarak görse de dini değerlere saygının evrensel ve ihlal edilemez bir ilke olduğunu hatırlattı.

BM yetkilileri, bölgedeki ibadethane yıkımları ve dini sembollere yönelik artan saldırıların küresel ölçekte ciddi bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Uluslararası topluma inanç merkezlerine ve kutsal değerlere yönelik saygı çağrısını yineleyen örgüt, bu tür eylemlerin bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabileceği uyarısında bulundu.