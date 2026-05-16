Ege ve Doğu Akdeniz’deki askeri dengeleri etkileyecek kritik bir hamle Yunanistan’dan geldi. Atina yönetimi, İsrail’den tedarik ettiği uzun menzilli Spike NLOS füze sistemlerini kademeli olarak askeri envanterine dahil etmeye başladı.

Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin bu yeni nesil sistemleri özellikle Ege adaları ile Türkiye sınırındaki Meriç bölgesine konuşlandırmayı planladığı ve bu yolla uzun menzilli taarruz stratejisini tamamen dönüştürmeyi hedeflediği öğrenildi.

Söz konusu füzeleri sahada yönetecek ilk operatör grubunun Avlonas bölgesindeki yoğun eğitim süreci tüm hızıyla devam ediyor. İlk bataryaların bu yaz ayları içinde adalara sevk edilmesi planlanırken, sipariş edilen tüm paketlerin ise yıl sonuna kadar Yunan Kara Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.

Askeri kaynaklar, Spike NLOS’un klasik bir tanksavar veya güdümlü füze olmanın ötesinde, gerçek zamanlı bilgi yönetimi sağlayan entegre bir savaş sistemi olduğunu vurguluyor.

YUNANİSTAN BU HAMLEYİ BASİT BİR SİLAH ALIMI OLARAK GÖRMÜYOR

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, bu stratejik hamleyi basit bir silah alımı olarak değil, Ege’deki ada coğrafyasında kapsamlı bir "Bölgeye Erişimi Engelleme (A2/AD)" ağı oluşturmanın anahtarı olarak görüyor.

Operatörün görüş alanının ötesindeki (NLOS) hedefleri nokta atışıyla vurabilen sistem, fırlatma rampalarını ön cephede riske atmadan düşman unsurlarına taarruz imkanı tanıyor.

Geniş bir hedef yelpazesine sahip olan füzelerin sadece zırhlı araçlara karşı değil; çıkarma gemileri, komuta merkezleri ve radar istasyonları gibi yüksek değerli stratejik altyapılara karşı da kullanılacağı belirtiliyor.

Avlonas'ta yetişen ilk çekirdek operatör kadrosunun, sınır hatlarındaki taktik mimariyi şekillendirmede öncü rol oynayacağı ifade ediliyor.