ABD Dışişleri Bakanlığı, 6 Mart Cuma günü İsrail’e yapılacak mühimmat satışını resmen onayladı. Açıklamaya göre İsrail hükümeti, ABD’den 12 bin adet "BLU-110A/B" tipi bomba için 151 milyon 800 bin dolar ödeyecek. Bu satış, aciliyet gerekçesiyle Kongre onayı zorunluluğundan muaf tutuldu.

Satışın ana yüklenicisi olarak Teksas merkezli, Türk kökenli Repkon USA belirlendi. Şirket, İsrail’e doğrudan bomba satışı yapmadığını ve süreçte herhangi bir söz hakkı bulunmadığını vurguladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "ABD’de alınan bir mühimmat tedarik kararı üzerinden yapılan bazı haberlerde de Repkon’un doğrudan satış gerçekleştirdiği veya sürecin karar vericisi olduğu yönünde bir izlenim oluşturulmuştur. Oysa söz konusu süreçte Repkon’un herhangi bir talebi, kararı veya satış işlemi bulunmamaktadır. Uluslararası basında yer alan bu tür içeriklerin bazı yerli medya kuruluşları tarafından sorgulanmadan tekrar edilmesi ve şirketimizin doğrudan hedef gösterilmesi kabul edilemez bir durumdurKaynak: İsrail'e mühimmat satışı haberlerinin ardından Türk şirketi isim değiştirdi" ifadeleri yer aldı.

Satışla ilgili çıkan haberler ve tepkinin ardından şirket, isim değişikliğine giderek yeni kimliğini duyurdu.

Middle East Eye’den Ragıp Soylu’nun haberine göre, şirket salı günü yaptığı açıklamada artık "Paligen Technologies Inc." adıyla faaliyet göstereceğini bildirdi. Açıklamada, şirket için "ABD merkezli bir savunma yüklenicisi" tanımlaması yapıldı.