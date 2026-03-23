İsrail’in en deneyimli asker ve devlet adamlarından biri olan eski Başbakan Ehud Barak, 22 Mart 2026 akşamı Kanal 13 ekranlarında tarihe geçecek bir mülakata imza attı. Netanyahu hükümetinin aylardır sürdürdüğü "zafer yakın" propagandasını tek bir cümleyle paramparça eden Barak, İsrail ordusunun sahada kazandığı mevzilerin stratejik bir hezimeti gizleyemediğini itiraf etti. Yaklaşık 2,5 yıldır süren çatışmaların ardından Tel Aviv yönetiminin elinde somut hiçbir başarının kalmadığını savunan efsanevi siyasetçi, "Halkı bir illüzyonla uyutuyorlar" diyerek pimi çekti.

Barak’ın mülakatı sadece Hamas ve Hizbullah’ın direnişiyle sınırlı kalmadı; İsrail’in varoluşsal tehdit olarak gördüğü İran nükleer programı ve "sarsılmaz müttefik" ABD’nin askeri etkinliği hakkında da zehir zemberek tespitlerde bulundu. Washington’ın savaş kazanma yeteneğini kaybettiğini ileri süren Barak, İsrail’in Amerikan stratejik hatalarını kopyaladığını savunarak, "Bu yolun sonu uçurumdur" uyarısında bulundu.

"HALKLA BU ŞEKİLDE APTALCA KONUŞAMAYIZ!"

Sunucunun "Savaşı bitiremeyeceğimizi söylemek etik mi?" sorusuna sert yanıt veren Barak, hükümetin halkı kandırdığını şu sözlerle ifade etti:

"Her savaşta ulaşılabilir hedefler ve bir siyasi vizyon olmalı. Bu baştan beri eksikti. 2,5 yıldır yüksek yoğunluklu savaş devam ediyor; Hamas hala orada, Hizbullah hala ayakta! Altı kez 'mutlak zafer' sözü verdiler, 'İran'ın altyapısını yok edeceğiz' dediler... Hepsi yalan! Halkla bu şekilde aptalca konuşamayız. Gerçeği söylemeliyiz!"

"AMERİKA AYLARCA BUNU YAPAMAZ"

İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokuna dikkat çeken Barak, "Dua ediyorum ki yanılıyor olayım ama samimi söylüyorum; buna askeri yolla ulaşmanın gerçekçi bir yolu yok" dedi ve ekledi:

"İsrail, İranlıları birkaç hafta içinde geri püskürtemez. Amerika da aylarca bunu yapamaz. Netanyahu 'nükleer tehdidi yok ettik' dediğinde bile Kanal 13’e çıkıp 'Bu doğru değil' dedim. Maalesef pratik bir yol görmüyorum."

"60 YILDIR KAZANAMADILAR"

Müttefiki ABD’nin askeri gücünü de sorgulayan Barak, Washington'un savaş tarihindeki başarısızlıklarına atıfta bulunarak ağır bir eleştiri getirdi:

"Amerika son 60 yılda hiçbir savaşı kazanamadı. Neredeyse her muharebeyi kazandılar ama hiçbir savaşı kazanamadılar. Biz de aynı hataya düşüyoruz. Liderlik gerçekleri gizliyor; gerçek yokken, inanç da olmaz!"

"DOKTRİN İFLAS ETTİ!"

Ehud Barak'ın konuşması İbranice yayın yapan haber sitelerinde "Siyonist güvenlik doktrininin iflası" olarak yorumlandı. Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler, İsrail içindeki siyasi bölünmeyi geri dönülemez bir noktaya taşıdı.

KAYNAK: İsrail Kanal 13