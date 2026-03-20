Russia Today'den (RT) yapılan açıklamaya göre, İngiltere vatandaşı muhabir Steve Sweeney ve foto muhabiri Ali Rıza, Lübnan'ın güneyindeki bir köprü yakınında çekim yaptıkları sırada İsrail saldırısında yaralandı.

Kanalın açıklamasında her iki gazetecinin de bilincinin açık olduğu ve hastanede tedavi altına alındıkları belirtilerek, "Merminin şarapnelleri uzuvlarına hafif şekilde isabet etti, doktorlardan gelecek ayrıntılı bilgileri bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu ise bölgede gazeteci bulunduğunu doğrularken, saldırı öncesi uyarı yapıldığını savundu.

Saldırı anına ilişkin görüntüler sosyal medya sıkça paylaşıldı.