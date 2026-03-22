Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen saldırıda dört sivil genç yaşamını yitirdi. İddiaya göre İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracı, yıkılmış evlerine ulaşmaya çalışan gençleri takip etti. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, söz konusu insansız hava aracı bir süre bölge üzerinde uçuş yaptıktan sonra gençleri hedef alarak füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda dört kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Bölgede son günlerde artan saldırılar nedeniyle sivillerin güvenli alanlara ulaşmakta zorlandığı belirtilirken, yıkımın yoğun olduğu mahallelerde riskin devam ettiği kaydedildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.