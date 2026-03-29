İsrail Meclisi’nde devam eden oturum, İran’dan atıldığı bildirilen füzeler nedeniyle çalan sirenler sonrası kesintiye uğradı. Alarmın devreye girmesiyle birlikte milletvekilleri ve çalışanlar güvenlik protokolleri kapsamında sığınaklara yönlendirildi. Milletvekilleri sığınaklara indi.
Yetkililer, sirenlerin hava savunma sistemleri tarafından tespit edilen füze tehdidi üzerine çaldığını belirtirken, olası isabet veya hasara ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.
Olayın ardından Meclis çalışmalarına ara verilirken, güvenlik durumunun normale dönmesinin ardından oturumun yeniden başlatılabileceği ifade edildi.