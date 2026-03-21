İsrail basınında yer alan iddialara göre, İran’da kritik bir projede çalıştığı öne sürülen iki bilim insanı düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Kanal 12 tarafından servis edilen haberde, Muhammed Ali Hudabehş ve Muhammed Rıza’nın hedef alındığı belirtildi.

Haberde, söz konusu kişilerin “İran’ın gizli elektromanyetik projesi”nin başında bulunduğu öne sürülürken, saldırının gece saatlerinde gerçekleştirildiği ve ölüm ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Ancak olayla ilgili bağımsız kaynaklardan doğrulama yapılmadı.

İddialara göre İran’ın daha önce hedef alınan bu projeyi yeniden aktif hale getirmeye çalıştığı ve projenin İsrail’in enerji altyapısını hedef aldığı ileri sürüldü. Söz konusu bilim insanlarının bir süredir izlendiği de haberde yer alan detaylar arasında bulunuyor.

Öte yandan bölgede tansiyonun yükseldiği süreçte, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattığı, İran’ın da buna karşılık bölgedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlediği biliniyor.

Taraflardan konuya ilişkin resmi ve net bir açıklama yapılmazken, iddialar uluslararası kamuoyunda dikkatle izleniyor.