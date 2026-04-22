Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, kuzey kesimlere beklenen yağış giriş yaptı. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağışlar nedeniyle yetkili kurumlardan peş peşe önemli uyarılar yayımlandı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK UYARISI
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmurun öğlen 12.00'den sonra şiddetini daha da artırması bekleniyor. Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından İstanbullulara seslenen Valilik, yağışın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada vatandaşların sel, su baskını, yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı azami ölçüde dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Gök gürültülü sağanak yağışların perşembe günü itibarıyla Marmara Bölgesi'ni tamamen terk etmesi öngörülüyor.
HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
Geçtiğimiz hafta yurt genelinde yüzünü gösteren bahar havasının yerini kısa süreliğine serin ve yağışlı bir havaya bırakmasının ardından vatandaşları sevindirecek haber gecikmedi. Düşen hava sıcaklıklarının yarından itibaren ülke genelinde kademeli olarak yükselişe geçeceği bildirildi. Hafta sonu termometrelerin 6 ila 7 derece birden artması ve kış havasının yerini yeniden sıcak bahar günlerine bırakması bekleniyor.