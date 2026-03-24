İstanbul'un su ve oksijen kaynakları arasında gösterilen Kuzey Ormanları'nda planlanan rüzgâr enerji santrali (RES) projesine ilişkin ÇED süreci sürüyor. Çatalca ve Silivri bölgesinde yapılmak istenen proje kapsamında 17 bin 507 ağacın kesileceği belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Hisarüstü Enerji Yatırımları şirketinin projesi, 28 Nisan'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda inceleme değerlendirme komisyonunun gündemine gelecek. ÇED raporuna göre daha önce 16 türbin olarak planlanan proje 10 türbine düşürüldü. Türbinlerin kurulacağı alanların orman ve tarla vasfında olduğu, projenin maliyetinin ise 936 milyon TL olduğu açıklandı.

Şirketin bakanlığa sunduğu dosyada, türbinlerin kurulabilmesi için orman yolları açılacağı bilgisi yer aldı. Bu kapsamda 17 bin 507 ağacın kesileceği, kesim işlemlerinin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacağı belirtildi.

HALK TEPKİLİ

Projeye ilişkin halk katılımı toplantısı 23 Mayıs 2024'te yapıldı. Toplantıya yöre halkı katılmazken, yurttaşlara Kuzey Ormanları Savunması ve mahalle muhtarları destek verdi. Projeyi istemediklerini belirten bazı yurttaşlar tutanak tuttu. Tutanakta, "Toplantı başlamadan önce, proje tanıtımını dinlemek istemediklerini dile getirdiler. Tepkilerin devam etmesi üzerine toplantı sonlandırıldı" denildi. ÇED raporunda da halkın bilgilendirilmek istemediği için toplantının sonlandırıldığı ifadelerine yer verildi.

İBB PROJEYİ UYGUN BULMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 25 Haziran 2024 tarihli görüşünde kırsal yaşam vurgusu yapılarak projenin uygun bulunmadığı belirtildi. Proje revize edilmesine rağmen belediyeden yeni bir görüşün dosyada yer almadığı kaydedildi.