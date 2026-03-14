Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un batı yakasında ulaşımı değiştirecek Halkalı–Ispartakule Hızlı Tren Hattı’nda çalışmaların hızla sürdüğünü ve hattın bu yılın ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, proje sahasında düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ulaştırma yatırımlarının yalnızca altyapı projeleri olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin stratejik kalkınma hedeflerinin bir parçası olduğunu belirtti. Halkalı–Ispartakule Demiryolu Hattı’nın da bu kapsamda hayata geçirilen kritik projelerden biri olduğunu ifade etti.

HALKALI-KAPIKULE HIZLI TREN HATTININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Uraloğlu, hattın Halkalı–Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin üç etabından biri olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı: "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattımız 153 km'lik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 km'lik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve şu anda birlikte bulunduğumuz 8,4 km'lik Ispartakule-Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı, yolcu seyahat süresini 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürmeyi planlıyoruz. Hattımız tamamlandığında yıllık 2,7 milyon yolcu ile 33,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Halkalı-Ispartakule etabımızda 6,4 km çift tüp TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 aç-kapa tünel ve 1,38 km açık hat olmak üzere 8.4 km uzunluğunda yeni hızlı tren hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarını yapıyoruz."

MARMARAY'IN BATIDAKİ UZANTISI OLACAK

Yeni hızlı tren hattının İstanbul’un raylı sistem ağına katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, hattın Marmaray’ın doğal uzantısı gibi çalışacağını ifade etti.

Uraloğlu, şunları söyledi: "Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule'den devam edecek 67 km'lik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine oradan da Kapıkule Hattı'na entegre edeceğiz. Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattımızın çok önemli bir yönü daha var. Söz konusu hattımız ulusal demir yolu ağımızın önemli bir parçasını oluşturduğu gibi Marmaray'ın doğal uzantısı olarak İstanbul'un batı yakasını raylı sistem ağına daha güçlü bağlayacak. Halkalı'dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacak. Açtığımız tüneller sayesinde Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ve Bahçeşehir'deki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3,1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek."

İSTANBUL HAVALİMANI BAĞLANTISI GÜÇLENECEK

Uraloğlu ayrıca Halkalı–Arnavutköy kesiminin kısa süre içinde tamamlanacağını belirterek, bu bağlantı sayesinde İstanbul’un önemli ulaşım hatları arasında yeni bir entegrasyon sağlanacağını ifade etti.

Uraloğlu, "Bir iki aylık süre içinde Halkalı-Arnavutköy kesiminin de tamamlanmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ringi ile Halkalı ve Gayrettepe istasyonları arasında seyahat süresinin 57 dakikada tamamlayabileceğini" söyledi.