Başta köpek olmak üzere kedi, tilki, çakal ve kurt gibi hayvanların ısırması, tırmalaması ya da enfekte salyanın açık yaraya temasıyla bulaşan kuduz, ölümcül olabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünyada 59 bini aşkın kişi kuduz nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Ancak aşı uygulamalarıyla hastalık yüzde 100 önlenebiliyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, kentte kuduz vakası en son 2007'de görüldü, 2025 yılında 123 bin 538 kişi ısırma ve tırmalama gibi nedenlerle kuduz riskli temastan hastanelere başvurdu.

Bu başvuruların yüzde 83'ü kedi, yüzde 16'sı köpek, geri kalanı da sığır, tilki, kurt ve çakal gibi hayvanlarla temas kaynaklı oldu.

KADIKÖY BAŞI ÇEKTİ

En çok temasın yaşandığı ilçe 8 bin 483 vakayla Kadıköy oldu, onu 6 bin 429 vakayla Üsküdar, 5 bin 343 vakayla Pendik, 5 bin 314 vakayla Maltepe, 4 bin 993 vakayla Kartal ve 4 bin 815 vakayla Küçükçekmece izledi.

Kentte en az vaka ise 646 ile Adalar'da görüldü. Adalar'ı 1264 vakayla Şile, 1292 vakayla Güngören takip etti.

Hayvan temasları sonucu kuduz riski olan 123 bin 538 kişiye kentteki 25 aşı merkezinde 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandı.

EN ÇOK AŞI LÜTFİ KIRDAR'DA

En çok aşı uygulanan yer 54 bin 83 ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi oldu.

En çok aşı uygulanan ikinci yer 39 bin 826 aşıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üçüncü yer ise 29 bin 175 aşıyla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kayıtlara geçti.