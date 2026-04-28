İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde üretildiğini ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 67 kilo 160 gram uyuşturucu madde, 73 kilo 800 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, hassas terazi ile birlikte 1790 lira ve 400 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

