İstanbul'da Avcılar ilçesinde sokaklardan geri dönüşüm malzemesi topladığı öğrenilen iki kişi, pencere, kapı ve çeşitli eşyalarla doldurdukları at arabasını ilerletmekte güçlük çekti.
Yürüyemeyecek duruma gelen ata, sopa ve kemerle defalarca vuruldu. Yönü değiştirilmeye çalışılan at, aldığı darbelerin etkisiyle bir süre sonra asfalta yığıldı.
Kadınların yardımıyla güçlükle ayağa kaldırılan atın, daha sonra yürümeye devam ettiği görüldü. Kendilerini uyaran çevredekilere tepki gösteren şüpheliler, at arabasıyla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananları çevrede bulunanlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.