İstanbul genelinde Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde trafik yoğunluğu öğle saatlerinden itibaren artış gösterdi. Şehir genelindeki yoğunluk oranı yüzde 67 seviyelerine çıkarken, saat 14.30 verilerine göre bu oran yüzde 69'a yükseldi.
ANADOLU YAKASI DAHA YOĞUN
Trafik yoğunluk haritasına yansıyan verilere göre, Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaşarak Avrupa Yakası’nı geride bıraktı. Avrupa Yakası’nda ise yoğunluk yüzde 58 olarak ölçüldü. Ana arterler ve köprü girişlerinde araçların zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KUYRUK
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade katılımında trafik akışı önemli ölçüde yavaşladı. Edirne istikametine seyir halinde olan sürücüler, oluşan uzun kuyruklar nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşadı. Bölgedeki yoğunluğun bayram ziyaretleri ve geziler nedeniyle akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.