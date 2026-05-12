Başakşehir'de parfüm üretimi yapan 2 katlı iş yerinde yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu 7 saat sonra kontrol altına alınırken, bazı iş yerlerinde hasar meydana geldi.

PATLAMA SONRASI ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, saat 22.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi’ndeki Heskop Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Parfüm üretimi yapılan iş yerinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın, bodrum kata ve otoparka sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA DÜKKAN HASAR GÖRDÜ

Yangının çevredeki iş yerlerine sıçraması sonucu çok sayıda dükkan ağır hasar görürken, ilk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.

'PATLAMA SESİ GELDİ SONRA YER SALLANDI'

Görgü tanığı Fatih Kiper, "Biz arkadaşımızın dükkanında çalışıyorduk, patlama sesi geldi sonra yer sallandı. Dışarı çıktığımızda, ilk başta deprem olduğunu sandık. Arka sokağa baktığımızda, 'Yangın var' diyerek birileri kaçıyordu. Duyduğumuza göre kolonya dükkanı yanmış, yan dükkana sıçramış, dağılmış komple. Biz de kendimizi zor kurtardık. Yaralı bildiğimiz kadarıyla yok. Biz kapıya çıktığımızda 15 kişiydik. 3 yan dükkandaki insanları çıkardık. 2-3 patlama sesi duyduk biz" ifadelerini kullandı.