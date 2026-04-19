İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde alınan kararla Türk vatandaşları için giriş ücretinin sembolik olarak 1 TL’ye düşürülmesinin ardından, tarihi Yerebatan Sarnıcı’nda eşine az rastlanır bir yoğunluk kaydedildi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın sarnıcın mülkiyet tartışmalarına tepki olarak duyurduğu bu uygulamanın ilk gününde, binlerce vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren tarihi yapının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

5 SAATTE 5 BİN ZİYARETÇİ

Resmi verilere göre, kararın uygulanmaya başladığı ilk 5 saat içerisinde 5 bin yerli ziyaretçi sarnıca giriş yaptı. İBB Miras tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan tarihi mekânda, ziyaretçi sayısının gün sonunda rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.

Vatandaşların bu yoğun ilgisi, sadece uygun fiyatlı ziyaret imkânı olarak değil, aynı zamanda tarihi mirasa sahip çıkma çağrısına verilen bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, yapının devrine yönelik hukuki sürece sert tepki göstererek bu indirimin bir "kamusal sahiplenme" hamlesi olduğunu vurgulamıştı.

Aslan, İBB Miras'ın İstanbul genelinde yürüttüğü restorasyon seferberliğine dikkat çekerek, mülkiyet tartışmalarının gölgesindeki sarnıç için "Biz onardık, biz sahip çıktık" ifadelerini kullanmıştı. Sembolik ücret uygulamasıyla birlikte İstanbulluların kendi vergileriyle ihya edilen bu tarihi mirası yerinde görmeleri ve koruma sürecine dahil olmaları hedefleniyor.