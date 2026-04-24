24 farklı ölçüm istasyonundan elde edilen veriler üzerinden yapılan analize göre, İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri tescillendi. Ocak 2026 verileri baz alındığında, kentteki 21 istasyonda hava kalitesinin iyileştiği saptandı. Partikül madde (PM10) kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü nokta Kağıthane olurken, en temiz hava Sultangazi istasyonunda kaydedildi.

EN KİRLİ İLÇE KAĞITHANE OLDU

Yapılan ölçümlerde, İstanbul’un en yüksek kirlilik oranına sahip bölgesi metreküp başına 46,4 mikrogram ile Kağıthane oldu. Kirlilik sıralamasında Kağıthane’yi 44 mikrogram ile Tuzla ve 39,8 mikrogram ile Sancaktepe takip etti. Uzmanlar, bu bölgelerdeki partikül madde yoğunluğunun diğer ilçelere oranla belirgin şekilde yüksek seyrettiğini bildirdi.

SULTANGAZİ’DE HAVA KALİTESİ REKOR KIRDI

İstanbul’un en temiz havası, 8,4 mikrogram ölçüm değeriyle Sultangazi 1 istasyonunda kaydedildi. Geçen yıla oranla hava kirliliğinin yüzde 83 oranında azaldığı Sultangazi, iyileşme hızında zirveye yerleşti. Hava kalitesinin en yüksek olduğu diğer bölgeler ise şu şekilde sıralandı:

Sultangazi: 8,4 mikrogram

Büyükada: 11,8 mikrogram

Sarıyer: 15 mikrogram

YENİBOSNA VE ARNAVUTKÖY’DE KİRLİLİK ARTTI

Kent genelinde kirlilik azalma eğilimindeyken, bazı bölgelerde tam tersi bir grafik çizildi. Analiz sonuçlarına göre Yenibosna’da hava kirliliği yüzde 35, Arnavutköy’de ise yüzde 25 oranında artış gösterdi. Kadıköy ve Bağcılar gibi yoğun nüfuslu bölgelerde ise kirlilik oranlarının yüzde 50’den fazla azaldığı saptandı.