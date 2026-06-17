Robotik sistemler, yapay zeka destekli çözümler ve eğlence teknolojileri geliştiren DOF Robotics, Türkiye'nin sanayi ekosistemi için stratejik bir adım atıyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ DÖRT KATINA ÇIKIYOR

Toplamda 25 milyon dolarlık yatırımla kurulacak yeni tesis, şirketin mevcut üretim altyapısını önemli ölçüde büyütüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte firmanın 4 bin metrekarelik mevcut üretim alanı 16 bin metrekareye yükseliyor. Bu alan genişlemesiyle entegre tesisteki üretim kapasitesinin dört kat artırılması hedefleniyor. Yeni fabrikada Ar-Ge faaliyetleri, yazılım geliştirme, otomasyon, makine işleme, kaynak, boya, montaj ve fabrika kabul testleri gibi tüm operasyonel süreçler tek çatı altında birleşiyor.

DOF TECH fabrikasının inşa edileceği Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi, lojistik açıdan stratejik avantajlar barındırıyor. Tesis, İstanbul Havalimanı'na 16 kilometre, Kuzey Marmara Otoyolu'na 2 kilometre ve Ambarlı Limanı'na 41 kilometre mesafede konumlanıyor.