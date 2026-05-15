Beyoğlu Sütlüce’de iş insanı Harun Şahin, akşam saatlerinde yeni aldığı sıfır kilometre yerli ve milli elektrikli aracını kendisine ait işletmenin önüne park etti. Sabah iş yerine geldiğinde aracının lastiklerinin sönük, kaportasının ise çizilmiş olduğunu gören Şahin, güvenlik kameralarını inceledi.
Kamera kayıtlarında, yüzleri maskeli ve kapüşonlu iki şahsın aracın yanına geldiği, birinin elindeki kesici aletle dört lastiği birden bıçakladığı ve ardından aracı boydan boya çizerek zarar verdiği görüldü. Şüpheliler saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan saldırı sonrası emniyete giderek şikayetçi olan iş insanı Harun Şahin, olaya sert tepki gösterdi. Şahin, "Benimle bir sorununuz varsa gelir benimle halledersiniz. Cansız bir cisme, eşyaya zarar vermek acizliktir. Bu yerli ve milli bir servettir. Bu arabadan neden rahatsız oldular anlamış değilim. Araç kaskolu, maddi zarar bir şekilde karşılanır ama bu zihniyet beni derinden üzdü" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.