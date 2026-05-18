İstanbul'da her pazartesi sabahı yaşanan ulaşım yoğunluğu, yeni haftanın ilk iş gününde de kendisini hissettirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik haritası verilerine göre, sabah saat 08.00 sıralarında %41 seviyelerinde olan yoğunluk, işe gidiş saatinin zirve yaptığı 08.50 itibariyle kent genelinde %51'e tırmandı. Yoğunluk haritası yakalara göre bölündüğünde; Avrupa Yakası’nda %49 olarak ölçülen trafik, Anadolu Yakası’nda %53 seviyesine kadar ulaştı.
Haftanın ilk sabahında trafiğin en derinden hissedildiği noktalardan biri de Maltepe, Küçükyalı D-100 (E-5) Karayolu oldu. Özellikle D-100 üzerinden Kadıköy istikametine doğru ilerlemek isteyen sürücüler, yoğunluk nedeniyle metropol trafiğinde adım adım ilerlemek zorunda kaldı.
Saat 09.00 itibariyle mesai saatinin başlaması ve araçların kademeli olarak çekilmesiyle birlikte İstanbul genelindeki toplam trafik yoğunluğu %49 seviyelerine geriledi.