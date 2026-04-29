İstanbul'un Maltepe ilçesinde kaydedilen görüntülere göre; cadde üzerinde yürüyen bir kişi, yanındaki kadını kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı. Kadının duruma direnmesi ve kendini savunmaya çalışması üzerine şahıs, önce kadının saçını çekti, ardından da yumruk atarak darbetti.
Aldığı darbeler nedeniyle ağlayan kadın, bir süre sonra kendisini korumak amacıyla saldırgana karşılık vermeye çalıştı. O esnada yoldan geçen bir motokurye duruma müdahale etmek için dursa da bir süre sonra bölgeden ayrıldı.
ARAYA GİRMEYE ÇALIŞANLARA DA SALDIRDI
Şiddet uyguladığı kadınla birlikte kaldırımda yürümeye devam eden şahıs, bu kez olayı gören ve cep telefonuyla kayıt alan çevredekileri hedef aldı. Fotoğraf ve video çekenlere bağırarak tepki gösteren saldırgan, yürüyüşüne ara verip geri dönerek kendisini uyaran bir vatandaşa saldırdı.
Olayın büyümesi üzerine araya girmek isteyen diğer kişilerle de tartışan şahıs, kendisine engel olmaya çalışan bir başka vatandaşla da fiziksel kavgaya tutuştu.