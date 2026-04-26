Olay, 24 Nisan gece saatlerinde Sümer Mahallesi 4. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle sokakta karşılaşan iki kişiden biri, yanında bulunan silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu vücuduna kurşun isabet eden kişi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.