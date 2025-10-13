Sonbahar geldi, üst solunum yolu hastalıkları nedeniyle aciller doldu; İstanbul'daki artış da dikkat çekti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentteki üst solunum yolu vakalarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, her yıl olduğu gibi bu sene de beklendik tablonun ortaya çıktığını söyledi.

İstanbul'da üst solunum vakalarının halk sağlığı uzmanları tarafından erken uyarı sistemiyle birebir takip edildiğini belirten Güner, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul genelinde üst solunum yolu vakalarında bu ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8’lik bir artış var. Ancak bir önceki senelere göre aynı korelasyonu görüyoruz ve korkulacak bir durum olmadığını önceki verilerimizle karşılaştırarak fark edebiliyoruz."

Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının artışında mevsim geçişleri ve okulların açılmasının önemli rol oynadığını vurguladı.

'BAZI GRUPLAR İÇİN RİSK'

Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazdan sonbahara geçen güz aylarında ve bahar aylarının başında biz zaten mevsimsel artışlar bekliyoruz. Buradaki ana problem viral enfeksiyonların artması. Ayrıca okulların açılmasıyla beraber duyarlı popülasyonun, yani hasta olabilecek kişilerin daha çok yan yana gelmesi. Okullar açıldıktan sonra biz çocukların evlere bir solunum yolu enfeksiyonundaki etkenleri taşıdıklarını fark ediyoruz."

Doç. Dr. Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının genellikle hafif seyretmesine rağmen bazı gruplar için risk oluşturduğunu, bu nedenle bu grubun kendisini korumasının önemli olduğunu dile getirdi.

100 HASTADAN 13'Ü ENFEKTE

Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, viral enfeksiyon olduğu için karşılaştıkları etmenleri bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnfluenza ve koronavirüs testlerinde de mevsimsel artış gözleniyor. İstanbul'da 100 hastadan sadece 13'ü influenza virüsüyle enfekte olmuş durumda."