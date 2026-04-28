İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, TKP/ML terör örgütünün açık alan yapılanması olarak değerlendirilen “Partizan” içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Bu çalışmalar çerçevesinde incelenen MASAK ve HTS raporları doğrultusunda, örgüt içinde aktif şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen 16 şüpheli belirlendi.

Soruşturma kapsamında ayrıca; DHKP/C içerisinde 10, MLKP içerisinde 5, DKP/BİRLİK içerisinde 4, DSİH içerisinde 7, TKKKÖ içerisinde 3, TKP-KIVILCIM içerisinde 10, TKP/ML içerisinde 4, MKP içerisinde 2 ve “Troçkistler” olarak adlandırılan yapılanma içerisinde 1 şüpheli olmak üzere, eylem gerçekleştirebilecekleri değerlendirilen toplam 46 şüpheli ile sol terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen toplam 62 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İstanbul’da 61, Kocaeli’nde ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Firari 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.