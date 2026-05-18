İstanbul genelinde konut yatırımı yapmak isteyenler için ezberler bozuluyor. Nisan 2026 verilerine göre, megakentte satılan konutların metrekare birim fiyatı ortalama 61 bin 658 TL seviyesinde gerçekleşirken, kira getirilerinde oda sayısı belirleyici faktör haline geldi. Geleneksel yatırım aracı olan 3+1 dairelerin yıllık ortalama kira getirisi %6,88 seviyelerine kadar gerilerken, 1+1 daireler %8,29 ile çok daha agresif bir geri dönüş performansı sergiliyor.

GAYRiMENKULÜN YENİ GÖZDESİ

Endeksa verilerinden derlenen bilgilere göre, büyük ve küçük konutlar arasındaki getiri farkı son yılların en yüksek seviyesini gördü. Yılın ilk 4 ayında gerçekleşen 89 bin 223 adetlik tapu satışı, İstanbul’un Türkiye genelindeki pastadan %18,74 pay almasını sağladı. Yatırımcının odağındaki asıl değişim ise "hızlı geri dönüş" beklentisiyle küçük dairelere kayması oldu.

GETİRİ ŞAMPİYONU 3 İLÇE

İstanbul’un emlak haritasında bazı ilçeler, sundukları kira çarpanıyla diğerlerinden ayrışıyor. Özellikle 3 ilçede 1+1 dairelerin yıllık getirisi çift haneli rakamlara ulaşarak yatırımcısına "altın yumurtlayan tavuk" etkisi yaratıyor.

İşte İstanbul'un en yüksek kira getirisi sunan ilk 10 ilçesi:

İlçe Ortalama m² Fiyatı (TL) Yıllık Getiri Oranı (%) Güngören 52.460 %10,62 Fatih 39.866 %10,41 Bahçelievler 54.927 %10,19 Esenyurt 35.362 %9,49 Esenler 32.002 %9,16 Sultangazi 31.349 %8,99 Beylikdüzü 47.629 %8,83 Bayrampaşa 49.623 %8,54 Çekmeköy 63.124 %8,26 Zeytinburnu 107.891 %8,17

NEDEN HERKES 1+1 DAİRE ALIYOR?

Sektör temsilcileri, bu yönelimin arkasında hem ekonomik hem de sosyolojik nedenler yattığını vurguluyor. İşte küçük dairelerin yatırım avantajları:

Düşük Giriş Maliyeti: 1+1 daireler, büyük dairelere kıyasla daha "erişilebilir" fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu durum, yatırımcı için daha az peşinat ve daha düşük kredi yükü anlamına geliyor.

Yüksek Likidite: Uygun fiyatlı olmaları, bu dairelerin nakit ihtiyacı anında çok daha hızlı el değiştirmesini sağlıyor.

Düşük İşletme Gideri: Isınma, aidat ve tadilat masraflarının az olması hem mülk sahibi hem de kiracı için maliyet avantajı yaratıyor.

Demografik Değişim: Beyaz yakalılar, öğrenciler, genç çiftler ve yalnız yaşayan bireylerin sayısındaki artış, bu daire tipine olan talebi diri tutuyor.

EŞYALI KİRALAMA FORMÜLÜ KAZANCI YÜZDE 30 ARTIYOR

Son dönemde popülerleşen "eşyalı kiralık" konsepti, 1+1 dairelerin getirisini daha da yukarı çekiyor. Az miktarda eşya yatırımı ile kira bedelinin %20 ile %30 oranında artırılabildiği belirtiliyor. Özellikle kısa dönemli konaklama modelleri, yatırımcısına geleneksel kiralama yöntemlerinden çok daha yüksek bir nakit akışı sağlıyor.