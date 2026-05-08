İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imalatçılarına yönelik Bayrampaşa ve Güngören merkezli dev bir operasyona imza attı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz teknik ve fiziki takipler sonucunda, zehir tacirlerinin üretim üssü haline getirdiği iki ayrı adres ve bir araç kıskıvrak yakalandı. Narkotik ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında, piyasaya sürülmeye hazırlanan yaklaşık 1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, operasyonun mali boyutunun 200 milyon lirayı bulduğu açıklandı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda yalnızca uyuşturucu madde değil, tam teşekküllü bir üretim hattı da ortaya çıkarıldı. Hap yapımında kullanılan 5 adet sanayi tipi dev makineyle birlikte, 71 kilogram boş kapsül ve "Nutridex" markalı torbalara gizlenmiş 150 kilogram katkı maddesi muhafaza altına alındı. Bu devasa ekipman ve hammadde miktarı, şebekenin uyuşturucuyu seri üretim yoluyla piyasaya sürme hazırlığında olduğunu gözler önüne serdi.

KAÇAK KOZMETİK ÜRÜNLERİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Zehir tacirlerinin faaliyetleri sadece uyuşturucuyla da sınırlı kalmadı. Baskın yapılan noktalarda piyasaya sürülmeye hazır 84 koli içerisinde toplam 21 bin adet kaçak kozmetik ürün bulundu. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konulan bu ürünler Güngören Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edilirken, suç şebekesinin geniş bir yasadışı ticaret ağı kurduğu belirlendi.

Operasyon neticesinde, aralarında suç kaydı kabarık olan K.M.'nin de bulunduğu toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla emniyette sorguları devam eden M.K., M.K., B.B., U.A. ve Z.M. isimli şahısların, işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği öğrenildi.