İstanbul Valisi Davut Gül tarafından imzalanan yeni atama kararıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde birçok birimde görev değişikliği yapıldı.
Atama listesine göre, İstanbul İl Emniyet Müdür yardımcılığı görevlerine Serkan Gömce ve Hasan Demirbağ getirildi.
T24'te yer alan habere göre, atamalarda İBB'ye yönelik soruşturmaları yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki değişiklik dikkat çekti.
Söz konusu göreve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Çağlayan Kurt atandı, Orhan Şen ise yeniden İstanbul Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü görevine getirildi.
İSTANBUL EMNİYETİ'NDE ATAMALAR
İstanbul Emniyeti'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na Serhat Kalyoncu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Çağlayan Kurt, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Taşçı, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Sami Pektaş, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Çobanoğlu, Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü'ne Şükrü Çoşkun atandı.
İLÇELERDEKİ ATAMALAR
Yeni kararnameyle İstanbul'un birçok ilçesinde de emniyet müdürleri değişti.
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
Öte yandan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mustafa Durantaş, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Burak Gürakan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Halis Erdoğan, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Lütfü Doğan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Öztürk, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mustafa Aktan, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Yusuf Erkan atandı.