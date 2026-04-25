Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da kura çekimleri bugün başladı.

İLÇE İLÇE SIRAYLA ÇEKİM BAŞLADI

Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki projeler için yapılacak çekilişler, ilçe ilçe sıralı şekilde gerçekleştiriliyor.

Kura çekimi saat 14.00 itibarıyla noter huzurunda başlarken, sonuçlar tamamlandıkça isim listeleri sisteme yükleniyor. Hak sahipliği sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden İstanbul ili ve ilgili proje seçilerek görüntülenebiliyor.

Ayrıca kura çekimleri TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, çekilişleri anlık olarak takip edebiliyor.

KURA 3 GÜN SÜRECEK

İstanbul’daki kura çekimleri 25, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde toplam 3 gün boyunca devam edecek. Bu süreçte tüm başvurular için hak sahipleri belirlenecek.

BAŞVURU ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

Kurada adı çıkmayan başvuru sahiplerinin ödedikleri 5 bin liralık başvuru bedeli iade edilecek. Asil ya da yedek listede yer almayan vatandaşların ücretleri, kura sürecinin tamamlanmasının ardından 5 iş günü içinde banka hesaplarına yatırılacak.

KONUT TESLİM TARİHİ AÇIKLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura sonuçlarının ardından hak sahiplerinin konutlarına ilişkin teslim sürecine dair bilgi verdi.

Açıklamaya göre, temellerin atılmasının ardından konutların en geç 2 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda İstanbul’daki TOKİ konutlarının 2027 yılının sonu ile 2028 yılının başlarında hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.