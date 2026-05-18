İstanbul’dan İzmir yönüne ilerleyen, A.G. idaresindeki 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, Susurluk ilçesi Yeni Mahalle mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüste bulunan 40 yolcudan 25’inin yaralandığı kazada, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.