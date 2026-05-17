Kaza, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 GND 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bir iş yerine daldı. Çarpmanın ardından otomobilde ve iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan 2 kişi, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. İş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

