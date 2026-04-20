İstanbul Fatih’te bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Haseki Mahallesi’nde meydana gelen olayın ardından bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, olay yerine motosikletle gelen iki kişiden birinin iş yerine ateş açtığı belirlenerek zanlıların kimlikleri tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyon neticesinde, motosiklette bulunan 2 şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, saldırıda kullanılan motosiklet ile birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adli makamlara sevk edildi.