İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi'nde Cumartesi günü saat 21:15 sıralarında 46 yaşındaki iş kadını Derya Üzüm'e yolun karşısına geçmeye çalışırken, bir akaryakıt istasyonundan çıkarak caddeye manevra yapan Umut Ç. yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Üzüm, başını asfalta çarparak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Üzüm, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trafik ekipleri kazaya ilişkin tutanak tuttu.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Umut Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sürücü, “taksirle öldürme” suçundan tutuklandı. Öte yandan kaza anının güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

Derya Üzüm için Fatih Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Üzüm’ün cenazesi Bahçeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.