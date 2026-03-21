İstanbul Çatalca'da bugün öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden itfaiye, emniyet ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Otobüs içerisinde mahsur kalan vatandaşların olup olmadığını tespit etmek ve yaralılara müdahale etmek için ekiplerin koordineli çalışması devam ediyor.
TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
Polis ekipleri, devrilen otobüs nedeniyle yolda güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Kazanın oluş nedeni ve yaralı sayısı hakkındaki incelemeler sürerken, itfaiye ekipleri araçta herhangi bir yangın riskine karşı önlemlerini artırdı.