Ramazan Bayramı tatilini Trakya, Çanakkale ve Ege Bölgesi’nde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tatilin son günü olan pazar günü öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç trafiği önemli ölçüde arttı.
AĞIR VASITALAR PARK ALANLARINA YÖNLENDİRİLDİ
Trafik akışının tıkanmasını önlemek amacıyla Tekirdağ Valiliği ve emniyet birimleri koordinasyonunda ağır vasıtalara yönelik kısıtlama kararı alındı. Yakıt, taze gıda ve ilaç taşıyan istisnai araçlar dışındaki kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların İstanbul istikametine geçişleri saat 01.00’e kadar askıya alındı. Bu kapsamda ağır vasıtalar, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi’ndeki araç park alanlarında bekletiliyor.