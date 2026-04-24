İstanbul trafiğinde bu hafta sonu etkinlik hareketliliği yaşanacak. Emniyet Müdürlüğü'nden gelen son açıklamaya göre, Beşiktaş, Beyoğlu ve Üsküdar’da düzenlenecek programlar nedeniyle ulaşım kısıtlamaları devreye alınacak. Trafiğe çıkacak sürücülerin mağdur olmaması için bazı kilit noktalar tamamen trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.

BEŞİKTAŞ VE BEYOĞLU'NDA ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Bugün Beşiktaş ve Beyoğlu ekseninde saat 14.30 ile 16.30 arasında trafik durma noktasına gelecek. Dolmabahçe ve stat çevresinde yoğunlaşan kısıtlamalar kapsamında, Gazhane Caddesi’nden Dolmabahçe istikametine araç girişine izin verilmezken, trafik akışı Mete Kavşağı’na kaydırılacak. Gümüşsuyu ve Karaköy Meydanı ile Tophane arasındaki Beşiktaş yönü de kilitlenen noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca toplu taşımayı kullanan vatandaşlar için kritik bir uyarı var: Tophane, Fındıklı ve Kabataş tramvay durakları geçici olarak yolcu alımına kapatılacak. Sürücülerin bu süreçte Barbaros Bulvarı, Unkapanı Köprüsü ve Çırağan Caddesi gibi alternatif yolları tercih etmesi büyük önem taşıyor.

ÜSKÜDAR'DA BU GÜZERGAHLAR KAPALI OLACAK

Kısıtlamalar yarın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Anadolu Yakası’na taşınınacak. Üsküdar’da saat 05.00’ten 09.00’a kadar sürecek olan düzenleme, Harem Sahil Yolu ve çevresini doğrudan etkileyecek. D-100 kara yolu üzerinden Harem yönüne giden ayrımlar kapatılırken, araçlar Tıbbiye Caddesi’ne yönlendirilecek. Deniz ulaşımını kullanmak isteyenleri ise bir sürpriz bekliyor; Harem-Sirkeci arabalı vapur iskele girişleri de belirtilen saatlerde hizmet vermeyecek.

ALTERNATİF ROTALAR

Emniyet, trafiğe takılmak istemeyenler için geniş bir kaçış planı da sundu. Avrupa Yakası'nda Tersane ve Refik Saydam caddeleri açık tutulurken, Üsküdar tarafında Nuh Kuyusu, Dr. Eyüp Aksoy ve Paşa Limanı caddeleri trafiğin yükünü omuzlayacak. İstanbul trafiğinde plansız kalmamak için yola çıkmadan önce güncel navigasyon verilerini kontrol etmek ve belirlenen saat aralıklarına dikkat etmek gerekiyor.