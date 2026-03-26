“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın (27), 13 Mart yaşadığı evde ölü bulunmasına ilişkin aile avukatları Mehtap Demir, Hasan Yılmaz ile baba Erol Eraslan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mehtap Demir, olay yerindeki incelemelere ilişkin eksiklikler bulunduğunu “Normal kapı dışında arkadan girilebilen bir alan var. Kapı şeklinde bir pencere mevcut ve buradan kolaylıkla giriş sağlanabiliyor. Ancak bu noktadan herhangi bir parmak izi alınmamış” dedi. Demir, savcılığın konuyla ilgili yeniden inceleme talimatı verdiğini belirterek, “Şu anda o alandan yeniden parmak izi alınması için çalışma yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

"BİR SAATTEN FAZLA İÇERİDE KALMIŞ"

Daha önce kamuoyuna yansıyan süre bilgilerine de değinen Demir, “Eve giren şahsın 7 dakika kaldığı ifade edilmişti. Ancak görüntü izleme tutanağına göre 21.29’da giriş yapılıyor, 22.47’de çıkış yapılıyor. Yani bir saatten fazla içeride kalmış” iddiasını dile getirdi.

"ÖN OTOPSİDE ÖLÜM NEDENİ BELİRLENMEDİ"

Ailenin bir diğer avukatı Hasan Yılmaz ise soruşturmanın mevcut durumuna ilişkin bilgi vererek, “Ön otopsi raporunda müteveffanın intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği net olarak belirlenememiştir. Soruşturma savcılık tarafından titizlikle sürdürülmektedir” dedi. Yılmaz, dosyada şüpheli unsurlar bulunduğunu da vurgulayarak, “Bu sürecin hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde aydınlatılması için sonuna kadar takipçisi olacağız” diye konuştu.

"KANLI MEKTUP EL YAZISIYLA UYUMLU DEĞİL"

Dosyada yer alan delillere ilişkin de açıklama yapan Yılmaz, “Dosya içerisinde kanlı bir mektup bulunmaktadır. Ancak bunun müteveffanın el yazısıyla birebir uyumlu olmadığı kanaatindeyiz” dedi. Kriminal incelemelerin sürdüğünü belirten Yılmaz, “Bu konuda kesin değerlendirme, uzman raporlarının ardından yapılacaktır” şeklinde konuştu.

"TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Mehtap Demir de, Eraslan’ın ölümünden önce tehdit edildiğini kendisine aktardığını belirterek, “Bir site üzerinden tehdit edildiğini, farklı numaralardan aranarak ‘evinin adresini biliyoruz, tek yaşadığını biliyoruz’ şeklinde ifadeler kullanıldığını bana söylemişti” dedi.

"İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Olayın intihar olamayacağını; “Benim kızımın böyle bir şey yapması imkansız. İntihar edecek bir yapıda değildi” sözleriyle savunan Ayşegül Eraslan’ın babası Erol Eraslan ise, “O yazı kesinlikle kızımın değil. Ailemizle ilgili ortaya atılan iddiaların tamamı gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

Av. Hasan Yılmaz, kamuoyunda yer alan bazı iddialara ilişkin de uyarıda bulunarak, “Halkı yanıltıcı bilgi paylaşarak ailenin acısını artıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır” dedi.